أبدى اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، دعمه لمشروع توثيق وتسويق الحرف التراثية الذي تنفذه كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن تشكيل اللجان المسؤولة عن ذلك يساعد على إحياء هذه الحرف، ومنعها من الإندثار، وتذليل كل العقبات التي تعوق عملية التسويق.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال كلمته، اليوم، بورشة عمل الحرف التراثية بمحافظة الفيوم، تحت عنوان (الحرف التراثية – الفرص والتحديات)، بديوان محافظة الفيوم، أنه من الضروري أن يتكاتف الجميع للمشاركة المجتمعية، من أجل النهوض وتنمية الفيوم في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة هناء فايد، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، خلال كلمتها، أن المشروع خاص بمصر الوسطى، ويشمل 5 محافظات، وهي سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، ويقصد دعم المجتمع المحلي داخل الفيوم، والقضاء على البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل من خلال التدريب ورفع المهارات وتوثيق الحرف والتسويق ثم إقامة عدد من المعارض الدائمة والمؤقتة في هذه المحافظات.

وأضافت عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم، أن المشروع يدعم أيضا الحرفيين بالخامات التي يحتاجون إليها، منعًا لإندثار تلك الحرف، ويتم حاليًا حصر ومسح ميدانى للعاملين، والحرفيين بالحرف اليدوية، وأن التوثيق والتسويق للحرفي وذلك لأنها مهنة توفر فرص عمل جيدة للشباب، وكيانات صغيرة تعتمد على الإبداع في صناعات الحرف اليدوية، والتي اشتهرت بها مصر على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصُنّاعها المهرة.

وقال الدكتور تامر مجدي، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق، إن الصناعات اليدوية، إحدى المجالات التي تساهم في حشد العمالة الوطنية، وتحقق الاستفادة من الخامات المحلية المتوفرة في المناطق الريفية، مشيرًا إلى أنها توفر إمكانية إيجاد فرص عمل أكبر عن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخرى، وقابليتها لاستيعاب وتشغيل أعداد كبيرة.

وأضاف الأستاذ بكلية السياحة والفنادق، أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لتسويق منتجات الحرف التراثية بالمحافظة بالإضافة إلى استثمار توقيتات الأعياد القومية في إقامة معارض مؤقته في المحافظات.