قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للعمل على حل كافة المشكلات الواردة بالتقرير الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية، والتي كان من بينها مشكلة "عدم كفاية الإنسولين في الأسواق".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى التواصل مع وزارة الصحة، حيث أكد مسؤولوها، استيراد 2.4 مليون عبوة إنسولين، كافية للاستهلاك لمدة 4 أو 5 أشهر، للتعامل مع أزمة نقص الأنسولين بالأسواق.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شدد، في الاجتماع الأخير للمجلس، على ضرورة التفاعل مع المشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أنه مهتم بالتعرف على ما تقوم به منظومة الشكاوى في مركز المعلومات واتخاذ القرار التابعة لرئاسة الوزراء، في هذا الإطار.

وأوضح أن التقرير، الذي تلقاه رئيس الوزراء، بخصوص بعض المشكلات، شمل، إلى جانب نقص الإنسولين، أزمات "انقطاع مياه الشرب في قرية بمحافظة قنا.. انقطاع الكهرباء في كوبري أطلس بمحافظة أسوان.. شكاوى بعض أولياء الأمور من فرض بعض المدارس التجريبية مبالغ كبيرة على الطلاب على سبيل التبرع"، مؤكدا في الوقت ذاته اهتمام "مدبولي" بمنظومة الشكاوى الحكومية، للعمل على حل المشكلات التي يعاني منها المواطنين.