قال كيرلس سامي، محامي الراهب المجرد، أشعياء المقاري، المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس ديرأبو مقار بالبحيرة، إنه تقدم بطلب إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لإعادة التحقيق في وقائع القضية، بناء على ما وصفه بالأدلة الجديدة المتعلقة بإكراه موكله على الاعتراف بارتكاب الجريمة.

وأوضح "سامي"، لـ"الوطن"، أنه طلب إعادة التحقيق بعد لقائه بالمتهم خلال الآونة الأخيرة بعد إحالته لمحكمة الجنايات.

وأحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، في وقت سابق كلا من الراهب السابق أشعياء المقاري والراهب فلتاؤوس المقاري لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس.