لقاء مشترك يجمع "شباب ورياضة بورسعيد" و"بكرة لينا" لبحث سبل التعاون

استقبل أمس الدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمكتبه وفدا من مؤسسة بكرة لينا برئاسة الدكتور عبد الحميد متولى منسق قطاع مدن القناة وسيناء والمشرف العام على محافظة بورسعيد بمؤسسة بكرة لينا لبحث سبل التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة والمؤسسة فى عده مجالات أهمها عمل دورات تدريبية للشباب وحملات توعية للشباب، وعمل دورات رياضية لاكتشاف المواهب فى مراكز الشباب.

أبدى الدكتور على أبوسمرة إعجابه الشديد بالأنشطة والبرامج والمشروعات التى تقدمها المؤسسة واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون يخدم شباب بورسعيد من خلال مراكز الشباب.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد متولي أن المؤسسة تهدف إلى خدمة المجتمع فى عدة مجالات وتسعى بالارتقاء بفكر الشباب أمل المستقبل، وأوضح أن مدينة بورسعيد ستكون نواة المؤسسة فى بداية مشروعات كبرى قادمة.