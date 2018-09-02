قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن استراحة هيئة مستشاري قضايا الدولة التي تعرضت للسرقه أمس بمدينة بنها من قبل مجهولين مغلقة منذ فترة، ولم يحدث أي سرقة لأوراق رسمية أو قضايا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الشقة محل الواقعة كانت خالية من أي أوراق تخص قضايا، مبينًا أنها مكان للنوم فقط، موضحًا أن المتهمين كسروا باب الشقة ودلفوا لمحل الواقعة واستولوا على شاشة عرض كمبيوتر وبعض المتعقات الشخصية.

وتابع المصدر، أنه تم رفع بصمات الجناة على أبواب الشقه وجارى مضاهاتها ببعض المسجلين سرقات بالمنطقه لسرعة القبض عليهم في أقرب وقت.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بسرقة استراحة مستشارين هيئة القضاء ببنها، وانتقل اللواء علاء فاروق مدير البحث الجنائي وتبين كسر مجهولون باب الاستراحة وسرقة وشاشة عرض وبعض المتعلقات الشخصية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف المتسببين في الواقعة وجاري حصر باقي التلفيات.