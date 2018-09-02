وافق اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، على طلب أسرة الشهيد مصطفى أحمد عبدربه، الذي استشهد في الحرب على الإرهاب بشمال سيناء، في 25 أغسطس الماضي، بإطلاق إسمه على إحدى مدار المحافظة، وتوفير فرصة عمل لشقيقه تكريما له.

وأحال محافظ الفيوم، الطلب الخاص بإطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس، خلال لقائه بأسرة الشهيد، اليوم، بحضور مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إلى لجنة المسميات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة مناسبة، تخليدا لذكراه ووفاءً لما قدمه فداءً للوطن.

كما كلف محافظ الفيوم، مدير عام القوى العاملة، بتوفير فرصة عمل مناسبة لشقيق الشهيد، مبينًا أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء والمواطنين للاستماع لشكواهم واحتياجاتهم والعمل على توفيرها.