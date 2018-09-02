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نصائح دكتور جامعة للمستجدين: "ادخلوا الحمام في بيتكم وبلاش قعدة السلم"

نصائح دكتور جامعة للمستجدين: "ادخلوا الحمام في بيتكم وبلاش قعدة السلم"

البابا في ختام ملتقى الشباب القبطي: السيسي أكد أن مصر تتغير للأحسن

البابا في ختام ملتقى الشباب القبطي: السيسي أكد أن مصر تتغير للأحسن

في أولى جولاته.. محافظ بني سويف يتفقد العمل بمستشفى التأمين الصحي

مراهق يحاول قتل أمه بسبب ألعاب الفيديو

مراهق يحاول قتل أمه بسبب ألعاب الفيديو

محافظ الوادي الجديد يخصص أتوبيس عام لنقل الحجاج من مطار القاهرة

محافظ الوادي الجديد يخصص أتوبيس عام لنقل الحجاج من مطار القاهرة

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