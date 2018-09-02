قدم اللواء أ ح علي عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، لتوليه مهام منصبه؛ متمنيا له دوام التوفيق والارتقاء في منصبه الجديد، وذلك في سبيل رفعة الوطن واستقراره ، مؤكدا روح التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازي، رئيس هيئة الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية .

وقال قنصوة إن روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة بالإسكندرية هي أساس الإسكندرية، مؤكدا التعاون الفعّال من كافة الجهات خاصة الدور الذي تقوم به القوات المسلحة ووقوفها بجانب المحافظة واستمرار دعمها في العمل العام ودعم المشروعات الخدمية والمواطن البسيط، معربا في نهاية اللقاء عن سعادته وفخره باختيار القيادة السياسية له للعمل كمحافظ للإسكندرية.

من جانبه أكد عشماوي استمرار المنطقة الشمالية في تقديم كامل الدعم اللازم للمحافظة ، والتعاون معها بما يَصْب في صالح الإسكندرية .