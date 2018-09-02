قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه سيتم المرور على الأحياء البسيطة للاستماع إلى متطلبات واحتياجات المواطنين لتلبيتها والعمل على تحقيقها في أسرع وقت، مؤكدا العمل في جميع الأحياء بالتوازي.

وأضاف "قنصوة"، خلال ترأسه الاجتماع التحضيري لبرنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة، أن ذلك يأتي بهدف تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة، مؤكدا رغبته في العمل بملف إدارة الازمات والكوارث نظرا لاهميته بالنسبة للمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ملف التعليم هي من أولى الملفات التي سيهتم بها من خلال رفع كفاءة جودة العملية التعليمية وذلك من خلال عمل منظومة غير مسبوقة بالتعاون مع المجتمع المدني للإشراف على جودة العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه إذا تم حل مشكلات التعليم بالمحافظة سيؤدي هذا إلى توفير قدر كبير من دخل أولياء الأمور.

ولفت إلى أن ملف الصحة من الملفات التي سيوليها اهتمام خاص، مبينا أن منظومة الصحة بالإسكندرية متطورة الى حد كبير عن المحافظات الأخرى، موضحًا أن مستشفيات الإسكندرية تخدم أهالي المحافظات المجاورة.