أعلنت المستشفى العسكري في مدينة دمياط الجديدة في بيان صادر عنها، اليوم، عن استضافتها للدكتور اناند سادا شيف كافي الخبير الأجنبي في جراحة العمود الفقري بالمنظار، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر المقبل.