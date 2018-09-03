بالفيديو| مدرسة خاصة تحرم طالب من امتحانات الثانوية العامة لضياع ملفه

شكى المواطن عمر محمد أمين، من ضياع ملف نجله محمود عمر، الطالب بالصف الثالث الثانوي من أحد المدارس الخاصة التي يدرس بها، ما تسبب في حرمانه من دخول امتحانات الشهادة الثانوية العام الماضي.

وقال عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نجله أدى امتحان الصف الأول والثاني الثانوي، ونجح فيهما، ولديه شهادة تفيد بنجاحه، مشيرًا إلى أن نجله وقع على استمارة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وحصل على استمارة رقم كودي بالكمبيوتر، ولم يتم استخراج رقم جلوس له ولم يدخل امتحانات الشهادة الثانوية.

وأكد أنه تقدم بشكوى لمديرية التربية والتعليم التابع لها، ولم يتم الرد عليه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه اكتشف ضياع ملف نجله من المدرسة الخاصة التي يدرس فيها.

ولفت ولي الأمر إلى أنه تقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم، وأحد المسؤولين أخبره بأن حل مشكلته في يد أصحاب المدرسة الخاصة التي يدرس بها، وأنهم فقدوا الملف الخاص بنجله، مؤكدا أن الحل الوحيد لدخول نجله امتحانات الثانوية العامة هو أن يلتحق بالصف الأول الثانوي من جديد، وأن ذلك أثر على نفسية نجله بدرجة كبيرة.