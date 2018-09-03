قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه منذ بدء المشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار المرضى، استقبل فريق الجودة المعني بمتابعة المرضى وحل مشكلاتهم قبل وبعد إجراء العمليات، 53 شكوى من المرضى، جرى التعامل معها وحلها.

يأتي ذلك في إطار توجيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق جودة لمتابعة حالات المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر "مجاهد" أنه من ضمن الشكاوى التي رصدها فريق الجودة لمتابعة حالات قوائم الانتظار، مريضة رفض المستشفى استقبالها، نظرا لعدم وجود اسمها لديهم وعلى الفور تم التواصل مع المريضة وإعادة توجيهها بعد التنسيق مع المستشفى وبالفعل أجرت المريضة العملية، كما تم رصد شكوى أخرى من مريض تم تحويله إلى مستشفى، ولم يستطع إجراء عملية زراعة قوقعة لعدم توافر القوقعة بالمستشفى، وعلى الفور تم توفيرها وقام المريض بإجراء العملية.

كما استقبل فريق الجودة شكوى من مريضة حيث توجهت إلى مستشفى لإجراء عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات، وطلبت منها المستشفى دفع مبلغ 7 آلاف جنيه، وتواصلت المريضة مع غرف العمليات لقوائم الانتظار، وعلى الفور تواصل ممثل غرفة قوائم الانتظار مع مدير المستشفى لإجراء العملية دون دفع أي رسوم أو أعباء مالية، ولك طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية لإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأوضح "مجاهد" أن فريق الجودة من شأنه، ضمان استمرار أعمال المشروع القومي وحفاظا على ما تم تحقيقه من إنجازات للمريض المصري وتحقيق كافة الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أنه جرى تشكيل لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية والتي هدفها إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وهم "لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الإدارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي، ووحدة التخطيط الاستراتيجي" رئاسة المشروع"، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com والخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.