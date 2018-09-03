زار اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث، بطل المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973 الفدائي محمود عواد حماد إبراهيم، داخل المستشفى العسكري للاطمئنان على حالته الصحية.

وأصدر قائد الجيش الثالث تعليماته بتوفير كل ما يتطلب من وسائل علاج وامكانيات لرعاية بطل المقاومة الشعبية، مؤكدًا على أن أبطال المقاومة الشعبية بالسويس يحصلون على رعاية القوات المسلحة الكاملة.

وتبادلا أطراف الحديث الذي شكر فيه الفدائي محمود عواد القوات المسلحة، وقائد الجيش الثالث للاهتمام ورعاية أبطال المقاومة الشعبية بالسويس.