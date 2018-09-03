أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أن عدد اللقاءات التوعوية التي نظمها بمختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية بلغ 8500 لقاء ضمن حملة مواجهة التحرش والتي بدأها المجمع خلال الأسبوع الماضي وتستمر على مدار الأيام القادمة، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي إن وعاظ الأزهر الشريف ركزوا في هذه في اللقاءات على خطورة هذه الظاهرة ومخالفتها للشرع ولقيم المجتمع وأخلاقه الحميدة، كما استهدفت لقاءاتهم توعية الناس بكيفية التصدي لهذه الظاهرة بجميع الطرق والوسائل الممكنة، فضلا عن طرح ما يترتب عليها من مخاطر تهدد المجتمع.

أوضح الأمين العام أن هذه الحملة تعد استكمالا للحملات التوعوية التي أطلقها المجمع في وقت سابق وأسفرت عن نتائج ملموسة على الأرض، من خلال التواصل المباشر مع الناس أو بتوجيه رسائل إلكترونية مختصرة وميسرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت حملة مواجهة التحرش قبولا واسعا من جانب جميع فئات المجتمع المصري الحريصة على نشر القيم والأخلاق والمبادئ السامية منذ إطلاق الأزهر لها خلال الأيام الماضية.