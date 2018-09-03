حيا سامح عاشور نقيب المحامين، الدفعة الأولى من خريجي معهد المحاماة، مضيفا: "معهد المحاماة هو الفصل الثاني من التنقية لتعليم قواعد المهنة وليس قانون فقط".

ووجه "عاشور" رسالة لشباب المهنة، خلال الحفل الختامي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، والمنعقد اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمجمع مبارك، قائلا: "نريدكم جيلا نقي بلا أخطاء يرفع المحاماة فوق أكتافه ولا يجذبها للأرض، فأنتم مستقبل المهنة وأملها".

وتابع: "المحامين يدافعون عن حقوق الوطن والمواطنين، وأنتم أمناء على أسرار وأموال الموكلين، بل حتى على حقوق الخصم، فالمحاماة فروسية ودفاع عن الحق وليست اغتصابه أو خطفه، ومن منكم لا يقتنع بأن الحق مع موكله فلا يقبل بالقضية".

وأشار "عاشور": "أنتم في نقابة عظيمة لها دور وطني تاريخي، ولها قيمة وطنية لم يصل لها حزب سياسي أو نقابة أخرى، والتاريخ يؤكد ما أقوله".