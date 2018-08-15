افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بفرعها في بالمنطقة الحرة، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي الأول لإعداد محامين الهيئة في ضوء البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين ووزارة وهيئة الاستثمار، وذلك بحضور عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة التدريب والبحوث.

ورحب الدكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار بـ "عاشور"، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتنفيذ أي مطالب للمحامين تعزز دورهم المساهم في نجاح الاستثمار بمصر، واصفا المحامين بأنهم سفراء الاستثمار بمصر والوطن العربي.

فيما أكد "عاشور" على اهتمامه ببرامج التدريب المتخصصة للمحامين العاملين بهيئة الاستثمار من أجل بناء قدراتهم بنجاح وتعزيز جهود الاستثمار ونجاح مصر في برامجها الاقتصادية وعبور التحديات التي تواجها.

من جهته، شرح عبد الجواد أحمد مقرر لجنه التدريب بالنقابة، أهداف البرنامج ومردوده علي المحامين وهيئة الاستثمار، متابعا: "البرنامج سينفذ في كل محافظات مصر بالتعاون مع هيئه الاستثمار وسوف يعلن عنه لكل المحامين عند تنفيذه بأي محافظة".

وطالب "أحمد" باعتماد خريجي البرنامج في جدول معتمد للمحامين المؤهلين كوكلاء استثمار لدي الوزارة والهيئة.