استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة صباح اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون والفرص المتاحة لتنمية صناعة السياحة في المحافظة بوجه عام وفي مدينة شرم الشيخ بوجه خاص.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة بالتنسيق المستمر مع المحافظات والمدن السياحية المختلفة من أجل دفع حركة السياحة الوافدة إلى تلك المحافظات.

واستهلت الوزيرة اللقاء بتهنئة المحافظ على تجديد الثقة له في التشكيل الجديد للمحافظين، متمنية له دوام النجاح والتوفيق في النهوض بالمحافظة، ومؤكدة على استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة نظرا لما تمثله من أهمية كمقصد سياحى متميز يُجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهود التي قامت بها الوزارة لتوقيع البروتوكول مع وزارة المالية والخاص بتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، وكذلك القرار الخاص بالدعوة لانتخابات الغرف السياحية واتحادها في نهاية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى الأثر الإيجابي لهذه الخطوات الهامة على المستثمرين في كافة المدن السياحية ولا سيما فى مدينة شرم الشيخ .

وتطرق الحديث إلى مناقشة سبل تطوير السياحة الاستشفائية بالمحافظة في ظل ما تزخر به من أماكن يمكن الاستفادة منها في هذا النمط السياحى، وأشار المحافظ إلى استكمال الأعمال في مشروع السياحة الاستشفائية بحمام موسى بمدينة طور سيناء، وسفر وفد من المحافظة ووزارة الصحة خلال الفترة من 13 الى 19 سبتمبر الجارى إلى دولة المجر لمناقشة تحويله إلى منتجع استشفائى عالمى على غرار منتجع مدينة هيفز هناك، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر تنسيقى يوم الخميس المقبل للوفد في هذا الشأن.