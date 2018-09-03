استنكر الدكتور محمد صلاح الدين، رئيس جهاز شؤون البيئة، مزاعم مجلة "فوربس"، والتي قالت فيها، إن "العاصمة المصرية القاهرة تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم في الضوء والضوضاء والهواء"، مؤكدا أن مصر تقدمت 38 مركزًا خلال عام واحد في جودة نوعية البيئة.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أن بعض البيانات التي تعرضها منظمة الصحة العالمية ومجلة "فوربس" حول التلوث في مصر "لا نعلم مصادرها".

وأشار إلى أن التلوث الصناعي والناتج عن عوادم المركبات والمصانع أكثر الأنشطة المؤثرة على نسبة التلوث، موضحًا أن نهج الوزارة يعتمد على توفيق أوضاع المصانع المخالفة للبيئة وليس غلقها.