أعلن الدكتورعلاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، عن إطلاق مبادرة مجتمعية بالتنسيق مع رجال الأعمال والجمعيات الخيرية بالمحافظة بهدف خدمة العملية التعليمية ومساعدة الطلاب غير القادرين في سداد المصروفات المدرسية وصرف إعانات مالية لدعم الطلاب خصوصًا الأيتام والمحتاجين، فضلًا عن المساهمة في أعمال الصيانة البسيطة التي تحتاجها المدارس، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإشراك المجتمع المدني في حل مشكلات نقص الموارد المادية التي يعاني منها الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة، وكيل المديرية، وعادل عطية، مدير عام التعليم العام، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمناقشة الاستعدادت لاستقبال العام الدراسي المقبل.

وناقش المحافظ جاهزية جميع المدارس على مستوى المحافظة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة وطلاء بوابات المدارس وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والمرور والمتابعة من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب بالمدارس وتحديد العجز الفعلي لكل إدارة ولكل مادة على حدة، وإعداد الهيكل التنظيمي للإدارات التعليمية بالاسم والوظيفة.

وأكد محافظ القليوبية، أنه سيجري جولة على المدارس قريبًا، للاطمئنان بنفسه على جاهزيتها للعام الدراسي المقبل، كما ناقش مشكلة أجور العمال ووعد بالتواصل فورًا لحلها لصرف المرتبات في موعدها.