قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تحذر المحافظات من السيول في فصل الخريف من أجل البدء في تطهير مخرات السيول لتقليل من الكوارث والاستفادة من المياه.

وأضاف عبدالعال، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، أن الهيئة ترسل ما يسمى بالإنذار المبكر قبل بداية فصل الخريف، للوزارات المختلفة والهيئات المعنية والمحافظات، وخاصة المحافظات المحاطة بالجبال.

وأشار إلى أن محافظات الجنوب أكثر المناطق المهددة بالسيول، مضيفا: "استعدوا للسيول".

وعن حالة الطقس غدًا، قال: "سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد حتى محافظة سوهاج وتشتد في نهاية الأسبوع".