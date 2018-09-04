العاصفة جوردون تتجاوز ولاية فلوريدا

ضربت العاصفة المدارية جوردون أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا الأميركية، مصحوبة برياح عاتية وأمطار، يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

وبحسب "سكاي نيوز" من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، في منطقة قرب الحدود بين ولايتي لويزيانا ومسيسبي مصحوبة بأمطار يصل منسوبها إلى 20 سنتيمترا في بعض مناطق الجنوب الأميركي.

وذكر المركز الوطني للأعاصير إن الرياح المصاحبة للعاصفة جوردون زادت سرعتها، الاثنين لتصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، وبعد أن عبرت العاصفة للطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا أغلق المسؤولون شواطئ مقاطعة ميامي ديد، وحذروا من احتمال أن تغمر المياه الشوارع.

وتجاوزت العاصفة ولاية فلوريدا بعد ظهر الاثنين، وقال ألبرتو موسكو سو المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية فلوريدا إنه لم ترد أي بلاغات بوقوع خسائر بشرية أو مادية.

ونقلت رويترز عن المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن تكتسب العاصفة جوردون مزيدا من القوة فوق خليج المكسيك لتقترب من قوة الإعصار قبل وصولها إلى اليابسة مساء الثلاثاء.