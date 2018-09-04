وجه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والنظافة بتحسين حالة الشوارع ورفع المخلفات أولا بأول، وتحسين مستوى الخدمات والحالة العامة بالشوارع، ورفع الإشغالات التي قد تؤثر بالسلب على مستوى الحركة المرورية، والشكل الحضاري للمدينة.

جاء ذلك على هامش عقد محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمسوؤلي الوحدة المحلية لمدينة بني سويف، ومدير مشروع النظافة بالمدينة، على هامش تفقد محافظ بني سويف صباح اليوم لعدد من شوارع وميادين المحافظة.

وأجرى محافظ بني سويف جولة ميدانية بعدد من شوراع وميادين مدينة بني سويف، للوقوف على الوضع الحالي لمستوى النظافة العامة والحركة المرورية بالشوارع والمحاور المرورية، والتي شملت شوارع صلاح سالم، عبدالسلام عارف، شارع 17، أحمد عرابي، سليمان متولي، وميادين: التأمين الصحي، الزراعيين، والحمرايا.

وأصدر المحافظ، العديد من التكليفات والتوجيهات للأجهزة التنفيذية لسرعة تلافي بعض الملاحظات التي رصدها خلال جولته بهذه المواقع والمناطق، والتي تضمنت سرعة نقل المخلفات والقمامة من منطقة التجميع أمام هيئة الأبنية التعليمية بشارع عبدالسلام عارف إلى الأماكن المخصصة لنقل القمامة والمخلفات ومصانع تدوير القمامة، بالإضافة إلى توجيهاته للقائمين على مستشفى التأمين الصحي بسرعة نقل مخلفات المستشفى من قمامة ومخلفات طبية في ساعة مبكرة عن المعتاد وعدم السماح بتجميعها أمام المستشفى.

كما كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع مشروع النظافة بتجميل ميداني الزراعيين والحمرايا شرق النيل وتكثيف أعمال النظافة والدهانات والإنارة والتشجير وإضفاء لمسة جمالية على هذين الميدانين مع مراعاة التنسيق مع المرور لتحقيق مزيد من السيولة المرورية بهما.

وفي منطقة محي الدين أصدر المحافظ تعليماته الفورية لمسؤولي الوحدة المحلية ومشروع النظافة وشرطة المرافق بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بأماكنهم المتفق عليها بمحيط العمارات السكنية خاصة يومي السبت والثلاثاء، حيث يقام فيهما السوق الأسبوعي للمدينة.

وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بضرورة التنسيق مع المرور لضبط خطوط سير سيارات السرافيس، وإلزام السائقين بها، مع مراعاة تحقيق السيولة المرورية.