أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة إيتاي البارود، لتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ومستوى جودة المواصفات الفنية، ورصد شكاوى واحتياجات المواطنين على الطبيعة، في إطار حرصه وتأكيده على أهمية المتابعة والعمل الميداني كأسلوب ومنهج عمل.

وعنف المحافظ، إبراهيم صالح، رئيس الوحدة المحلية، لتردي حالة النظافة وعدم رفع تراكمات الأتربة ومخلفات المباني والمخلفات الصلبة داخل المدينة، خاصة أسفل الكوبري العلوي، وانتشار الأسواق العشوائية والعديد من السيارات القديمة والإطارات على جانبي الطرق.

وأكد المحافظ، لرئيس المدينة أن المحاسبة ستتم اعتبارا من اليوم وأنه سيزور المدينة خلال الفترة القادمة للتأكد من تلافي جميع السلبيات التي تمت ملاحظتها، موجها بوجود أحد أعضاء المكتب الفني على مدار الثلاثة أسابيع القادمة، للمتابعة والتأكيد على تنفيذ ملاحظاته حتى الزيارة التالية.

وتفقد المحافظ، أعمال الخطة الاستثمارية داخل المركز من رصف طرق وكهرباء وتغطيات للترع والمصارف ومشروعات مياه شرب وصرف صحي وتدعيم الوحدة المحلية،.

كما زار مدرسة عمرو ابن العاص الرسمية للغات، والتقى فتحي الغرباوي، مدير الإدارة التعليمية، والمدرسين والمدرسات بالمدرسة، واستمع لاحتياجاتهم التي من أهمها زيادة أعداد الأتوبيسات لتخفيف الازدحام وتنظيم الحركة المرورية وسهولة العبور إلى الناحية الأخرى من المدينة، مع زيادة ساعات العمل وتغيير خطوط السير.

كما استمع المحافظ، خلال جولته من المدرسة حتى المركز الطبي بالمدينة لمطالب وشكاوى المواطنين أهمها استكمال أعمال رصف طريق جبارس الذي يربط قرى جعيف والنقراش وجبارس والنبيرة، والاهتمام بمركز الشباب.

وتفقد المحافظ، أقسام الاستقبال والطوارئ والجراحة والصيدلية وعيادة الأسنان والمعمل وعيادات الباطنة والأمراض الجلدية والأطفال بالمركز الطبي، واستمع لشكاوى المرضى داخل المركز التي كان من أهمها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ولبن الأطفال والأطباء.

وتفقد "آمنة"، شوارع المدينة سيرا على الأقدام، كما تفقد كوبري المشاة أعلى السكة الحديد، واستمع لشكاوى العديد من المواطنين من ضيق ممر الكوبري وازدحامه ومعاناتهم خلال عملية العبور وخاصة بعد غلق المزلقان، معلنا أنه سيتم التنسيق مع وزير النقل لبحث تعديل مسار الكوبري المزمع إنشاؤه، ولحين الانتهاء من ذلك وجه بمضاعفة أعداد أتوبيسات النقل الداخلي وتعديل خطوط السير وزيادة ساعات العمل لفك الازدحام وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما تفقد محافظ البحيرة، شارع فراولو وقرر إحالة مدير الإدارة الهندسية للتحقيق، لعدم تواجده الميداني بموقع الأعمال، حيث تجرى أعمال رصف الطريق بطول واحد كيلو، مشددا على ضرورة رفع أعمدة الكهرباء الهوائية وتنفيذها بكابلات أرضية قبل البدء في أعمال الرصف ونفس الشيء بالنسبة لأي شارع يتم رصفه.