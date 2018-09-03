استقبل محافظ البحيرة هشام آمنة، اليوم الإثنين، بمكتبه في مبنى المحافظة سامح عاشور نقيب المحامين والوفد المرافق له.

ورحب محافظ البحيرة، بوفد نقابة المحامين برئاسة "عاشور".

جاء ذلك، على هامش زيارة "عاشور" لمدينة دمنهور لحضور الحفل الختامي لمعهد المحاماة، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة.

ضم الوفد أعضاء مجلس النقابة العامة يحيى التوني، أحمد بسويني، وأبو بكر الضوه، وماجد حنا، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، ومحمد عريضة، ومصطفى البنان، ونقيب فرعية شمال البحيرة عبد المنعم عودة، وعضو المجلس الهيثم تيسير.

كما حضر اللقاء محافظة البحيرة السابقة نادية عبده، ونائبة المحافظ نهال بلبلع، والمهندس حازم الأشموني سكرتير عام مساعد المحافظة.