قال الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى لشباب الجامعات-رئيس لجنة قطاع الأنشطة بالمجلس الأعلى للجامعات إن الاتحاد ينفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوصيات مؤتمر الشباب المنعقد فى يوليو الماضى بجامعة القاهرة، لتنظيم أسبوع شباب المدن الجامعية الخامس بجامعة السويس، لطرح ثلاث ملفات شبابية لمواجهة الإرهاب، وشغب الملاعب، والتعليم التحويلى لشباب الجامعات لتأهيله لسوق العمل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم، بقاعة المؤتمرات بجامعة السويس، أن هناك خطة جديدة بالتنسيق مع الأمانة العامة للقوات المسلحة لمشاركة طلاب الكليات العسكرية، وطلاب الجامعات الخاصة، وطلاب المعاهد العليا في النشاط الرياضى للجامعات.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي على أن الهدف من فعاليات لجنة الأنشطة في أسبوع شباب المدن، وأسبوع شباب الجامعات، إعداد نماذج من الأبطال فى كافة الأنشطة الرياضية، وزرع القيم، والمثل والانتماء وحب الوطن.

من جهته قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أسبوع شباب المدن بعنوان "فكر شارك توصل" في الفترة من 15 سبتمبر حتى 22 سبتمبر بمشاركة 21 جامع لافتًا النظر إلى أن الافتتاح يتضمن كرنفال، وفقرات فنية من الجامعات المختلفة، مع استقبال الوفود المشاركة في أسبوع شباب المدن من يوم 14 سبتمبر فى المدن الجامعية.

واضاف أن الاسبوع يتضمن محاضرات عن نبذ العنف، ومكافحة الإرهاب، وشغب الملاعب وكيفية عودة الجماهير، لافتًا النظر إلى أن جامعة السويس سجلت أسماء 1500 طالبًا، لحضور مباريات الدورى العام الممتاز لكرة القدم المقامة في السويس بمبادرة وزير التعليم العالى لعودة الجماهير من جديد.