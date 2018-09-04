محافظ الوادي الجديد يعلن طرح الزي المدرسي الموحد بالتقسيط للموظفين

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه سيجرى طرح الزي المدرسي الموحد بنظام التقسيط لموظفي الحكومة والقطاع العام بالمحافظة.

وأضاف الزملوط، أنه سيجرى توزيع الزي المدرسي بالمجان للطلاب الأيتام وقرى درب الأربعين والشب بمركز باريس، كما تبرع أحد رجال الأعمال بقيمة الزي المدرسي لتوزيعه بالمجان، لجميع طلاب قرية أبو منقار و4 قرى أخرى بالفرافرة.

وأشار المحافظ إلى تكليف مسؤولي مصنع الملابس التابع للمحافظة والمسؤول عن تصنيع الزي المدرسي بسرعة الانتهاء من تصنيع الزي المدرسي قبل 15 سبتمبر الجاري، لتسليمه للمواطنين خاصة المدن والقرى البعيدة أولًا.