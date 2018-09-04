تستعد الإعلامية إيمان عز الدين، لإجراء جراحة دقيقة، الأسبوع المقبل، داخل أحد مستشفيات القاهرة، وذلك على إثر الحادث الذي تعرضت له الأسبوع الماضي.

وكتب أحد أقاربها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "مازالت الآلام المبرحة التي تعاني منها نتيجة تهتك مفصل وعظام القدم اليمنى والساق، تسيطر عليها بقوة ويعمل الفريق الطبى المعالج بقيادة استشارى العظام الاستاذ الدكتور محمد نبيل من أجل السيطرة على الإصابة غير أنه يرى أنها مازالت تحتاج إلى وقت كبير لم يتم تحديده حتى الآن وجراحات متعددة للتعافي بإذن الله تعالى".

وتابع: "تدخل فى جراحة أخرى دقيقة الأسبوع المقبل إن شاء الله، والتي يتم الإعداد لها بدءًا من اليوم من خلال عدة إجراءات طبية لتأهيلها نفسيًا وصحيًا للدخول إلى غرفة العمليات مرة أخرى".

ولفت إلى أنه "عبرت الإعلامية إيمان عز الدين مرحلة الخطر إثر الإصابات التى ألمت بها بعد الحادث المروع الذى تعرضت له صباح الإثنين الماضى 27 أغسطس الماضي".

وقال: نجحت جهود الأطباء بفضل الله تعالى في السيطرة فعليًا على ارتشاح المخ ومنعه من الزيادة والتجمع الدموى فى البطن على خلفية الصدمة العنيفة"، مؤكدًا أنه من المقرر أن تلتزم إيمان بعد خروجها إن شاء الله بالكرسى المتحرك لفترة لا يعلم مداها إلا الله .