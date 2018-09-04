قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تكلفة إنشاء محطة الطاقة الكهربائية بالحمراوين تبلغ حوالي 4.4 مليار دولار، موضحًا أن مصر تستهدف من إنشاء تلك المحطة إلى تعدد مصادر الطاقة، حيث إن تلك المحطة ستعتمد على الفحم النظيف لأول مرة في مصر كمصدر للطاقة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أنه سيجري إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف جنوب مدينة سفاجا بحوالى 64 كيلومترا، حيث سيتم تخصيص ميناء لاستقبال الفحم، ونقله إلى مناطق تخزين مغلقة.

وتابع: "إنشاء المحطة سيستغرق 6 سنوات"، مؤكدًا أن الصين هي التي ستنفذ تلك المحطة الجديدة لإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف، كما أن تلك المحطة ستكون متوافقة مع كل الاشتراطات البيئية في مصر.