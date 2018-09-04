الخميس.. إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، أن نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة لتنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2018 تظهر بعد غد الخميس الموافق 6 سبتمبر الجاري من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.