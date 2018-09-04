تواصل نيابة مصر الجديدة التحقيق مع سائق ترام مصر الجديدة، وخمسة من العاملين في الصيانة، بعد ما ألقت قوات الأمن القبض عليهم في واقعة خروج عربة مترو مصر الجديدة، عن مسارها واصطدامها بعدد من السيارات، وإصابة عدد من الأشخاص.

الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، قال إن المتهمين الستة يواجهون عدة اتهامات، تتمثل في الإهمال الجسيم، والذي أدى بدوره لوقوع إصابات بين الأفراد، وإتلاف ممتلكات خاصة، والإضرار بممتلكات عامة.

وبحسب التحريات، فالترام المتسبب في الحادث كان تُجرى له أعمال صيانة في ألماظة، وأثناء صيانته، فوجئوا بتفريغ هواء الفرامل، وعندها تحرك القطار بشكل مفاجئ، وفشلوا في السيطرة عليه، واستمر الترام في مساره من ألماظه إلى ميدان سفير، مما أدى لإصابة 6 أشخاص، وإتلاف 8 سيارات طوال مساره عبر أكثر من مزلقان حيث كانت تعبر السيارات حتى خرج عن القضبان واصطدم بالجزيرة الوسطى في ميدان سفير.

وعن الاتهام بإصابة عدد من الأفراد الذي يواجهه المتهمون، أوضح عامر لـ"الوطن" أن عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، مشيرا إلى أن إتلاف السيارات عقوبتها التعويض وفقا لحكم المحكمة، وتدفع التعويضات الجهة الإدارية التي ينتمي لها السائق وعمال الصيانة.

عقوبة أخرى تأديبية يواجهها المتهمون والمتسببون في الحادث، حسب أستاذ االقانون العام، موضحا أنه تتم إحالتهم للنيابة الإدارية التي تحدد إذا كان هناك مسئولون آخرون عن الحادث، أهملوا في عملهم.

العقوبة التأديبية للمتهمين تُحدد، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كما أكد عامر، ولن تزيد بأي حال من الأحوال عن حرمان المسئولين والمتسببين في الحادث من العلاوة الدورية.