استقرت إدارة مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة على عرض فيلم "الناس والنيل" أحد أهم الأعمال السينمائية التي قدمها المخرج الراحل يوسف شاهين، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنتاجه، وذلك في إطار الدورة الـ34 والتي تنظم في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الاحتفال الذي يضم عدد من أفلام المخرج الراحل، بالإضافة إلى ندوة كبرى يحضرها عدد كبير من تلاميذه.

ويعد الفيلم الذي أنتج عام 1968، أول إنتاج مصري - سوفيتي مشترك بالتعاون بين شركتي "كايرو فيلم" و"موسى فيلم" للإنتاج السينمائي، كأحد عوامل تأكيد الصداقة المصرية السوفييتية آنذاك، كما جرى تصوير جزء كبير من الفيلم في الاتحاد السوفييتي، حيث تبدأ أحداث الفيلم عندما يتم تحويل مجرى نهر النيل عام 1964، وتبدو الفرحة على وجوه المصريين، ثم تبدأ شخصيات عديدة في تذكر الماضي، من خلال قصة طبيب أمين يلتحق بالعمل في السد من أجل خدمة العاملين فيه، بينما يعد نفسه لذلك، ترفض ناديه وهى فنانة تشكيلية فكرة الانتقال إلى أسوان في صحبة زوجها، ولكن الأب المهندس ينتقل أيضًا إلى أسوان فتضطر للسفر معه، يتعرف براق العامل النوبي على نيكولاي العامل الفني الروسي، كما أن المهندس الروسي أليكس يعانى من مشاكل مع زوجته زويا التي لا تحتمل الحياة في مصر. وهناك ينتصر العمل والحب معًا، وتقتنع الزوجة بالمبادئ والرسالة السامية لكل هؤلاء الذين تركوا العمران من أجل إسعاد الآخرين.

الفيلم شارك في بطولته سعاد حسنى، عزت العلايلى، عماد حمدي، مديحة سالم، صلاح ذو الفقار، زوزو ماضي، سيف عبد الرحمن، مديحة سالم، إلى جانب مجموعة من الممثلين السوفييت، فيما اشترك في كتابة السيناريو "نيكولاي فيجوروفسكى"، عبد الرحمن الشرقاوي، ويوسف شاهين، أما الموسيقى التصويرية فكانت لـ "آرام خاتشاتوريان".