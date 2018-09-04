قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إن حملة مقاطعة الفواكه، أثرت بالسلب على السوق، وبدأ تأثيرها منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: "المواطن كان فريسة لغلاء الأسعار، وارتفاع الأسعار كان مبالغًا فيه، فعلى سبيل المثال كانت تباع الأنواع عالية الجودة من مانجا العويس بـ20 جنيهًا في سوق العبور، بينما كانت تباع في الأسواق الأخرى بـ 65 جنيهًا".

وأشار النجيب، إلى أن تفتيت الرقعة الزراعية وتحديدًا في منطقة الدلتا، أدى إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية، مشددًا على ضرورة تقليل الحلقات الوسيطة بين تجار الجملة وتجار التجزئة ودخول منظمات المجتمع المدني ومنافذ وزارة التموين للحد من ارتفاع الأسعار.