تناول الإعلامي أحمد موسى، الدعوات التي أطلقها مواطنون لمقاطعة الفاكهة بداية من الأول من سبتمبر الجاري حتى السابع من الشهر نفسه.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أنه تحدث إلى بعض التجار بسوق العبور وأقروا بوجود زيادة مبالغ فيها في الأسعار، موضحًا: "قالوا إن المانجه بتتباع في العبور بـ5 جنيه لكن بتتباع بره بـ20 و25 جنيه والعنب بـ3 بس بيتباع بـ15 و16 جنيه والجوافة بـ4 بقت بـ15 جنيه، قفص المانجو بـ25 ممكن يتباع بـ65 و85 جنيه، والكمثرى بـ4 وتباع بـ12 جنيه".

وتابع: "سوء الأحوال الجوية أثرت أيضًا على أسعار الفواكه، فالفدان الذي كان ينتج 10 طن صار ينتج طن واحد".