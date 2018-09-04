إعلان حالة الطوارئ ووقف حركة الملاحة الجوية في أسوان بسبب عاصفة ترابية

عقب تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية، مساء اليوم، أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، حالة الطوارئ بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، وذلك تحسباً لسقوط الأمطار و لمواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

كما وجه اللواء أحمد إبراهيم بوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وخاصة طريقي "أسوان – القاهرة" الغربي الصحراوي وأيضاً "أسوان – أبوسمبل"، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر والمراكب الشراعية والدهبيات المتخصصة في الرحلات السياحية.

كما قامت هيئة الطيران المدني بوقف حركة الملاحة الجوية لانعدام الرؤية، فيما شدد محافظ أسوان على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع مخلفات الأشجار في حالة سقوطها مع متابعة انتظام عمل المرافق العامة وخاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، علاوة على إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تداعيات للعاصفة الترابية.