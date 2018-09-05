مدرب محمد صلاح: "كنا بنصلي الفجر مع بعض ونبدأ التدريب لوحدنا"

قال الكابتن حمدي نوح، مدرب محمد صلاح في قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، إن نجم نادي ليفربول يسمع أكثر مما يتحدث، و"مبيقولش إلا حاضر، كل ما كنت بقوله على حاجة كان بيقولي حاضر يا كابتن"- على حد قوله.

وأضاف "نوح"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه كان يدرب محمد صلاح بعد صلاة الفجر بمفرده، قائلًا: "كنا بنصلي الفجر أنا وهو ونقعد نسبح وأقوله قول الحمدلله، وأدربه لوحده".

وأشار إلى أن محمد صلاح حصل على جماهيرية كبيرة لأنه غير منتمي للأهلي أو الزمالك، مطالبًا الدولة بمساندته أكثر من ذلك، كما طالب من اتحاد الكرة بالاستماع له ولمطالبه.