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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

ميسي يلمح لإمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني

ميسي يلمح لإمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني

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بنك مصر: حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 12 مليار جنيه

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