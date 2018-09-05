استنكر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد عن فشل مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية، موضحا أن ما يتردد عن ذلك شائعات لا أساس لها من الصحة، "شائعات مغرضة وعمرها ما تنتهي ودورنا إننا نوضح".

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن المشروع سيمر بعدة مراحل منها المرحلة التحضيرية والتي تستغرق سنتين على الأقل، من أعمال مسحية للتربة والبيئة المحيطة، ثم مرحلة الإنشاءات، ثم بدء التشغيل.

وتابع: "إحنا ماشيين طبقا للجدول الزمني المتفق عليه".