أطلقت وزارة التنمية المحلية، اختبارات دورات اللغة الإنجليزية وقادة المستقبل وTOT، الأسبوع الحالي، لرفع كفاءة العاملين والمدربين بمقر مركز التدريب بسقارة؛ لمواجهة والمحافظات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وركزت دورات قادة المستقبل على اختبار المتميزين على مستوى المحافظات والوزاره عن طريق اختيار سلوكي، وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة وبالنسبه لدورات TOT، والخاصة بإعداد المدربين فقد أعد اختبار معرفي وسلوكي وحاسب آلىيض ومقابلة شخصية أيضا لاختيار أفضل المتدربين.

وأوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للمعلومات والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة أن الاختبارات القبلية مستمرة خلال الأسبوع الحالي تحت إشراف رجاء محمود عثمان التي أكدت أنه سيتم تصحيح الاختبارات، وإرسال أسماء المرشحين للدورات خلال شهر، وستبدأ الدورات التدريبية التي لا تحتاج إلى اختبارات قبلية منتصف سبتمبر الحالي.