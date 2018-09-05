نائب وزير التعليم: مهمتنا إعادة شخصية المعلم المصري

عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المُعلمين، اللقاء الأسبوعي مع المعلمين لبحث مشاكلهم وقضاياهم وقال إن كافة الشكاوى المقدمة من المعلمين في محافظات مصر المختلفة تم الاهتمام بها، والتحقق من صحتها جيدًا.

وعن المشكلات المعقدة التي تواجه المعلمين منذ سنوات سابقة، أكد "عمر" على إنه يتم التعامل معها ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات بصفة عامة لجميع المعلمين، وليس عن طريق إيجاد حل لكل فرد على حدة، مضيفًا أنه يتم دراسة الحلول جيدًا وموائمتها مع قوانين الخدمة المدنية والتنمية المحلية، وتجربتها قبل صدور القرارات الوزارية حتى تكون الوزارة مطمئنة لتنفيذها.

وأضاف أنها تعالج المشكلة من جذورها، فكل وظيفة لها ضوابط وقواعد وشروط يجب الالتزام بها مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على إعادة شخصية المعلم المصري، بما يليق بمكانته العلمية ورسالته السامية، قائلًا: "إننا نحن جميعًا مكلفين بمهام نؤديها لخدمة الوطن، فكل شخص يبدأ بنفسه أولًا؛ لكى ينطلق قطار العملية التعليمية، فمعًا نتبادل العلوم ونرتقي من أجل تربية وتعليم أفضل، وتحقيق مستقبل أفضل لصالح أبنائنا الطلاب".