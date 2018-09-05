أطلع الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، الرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين، على البداية المشجعة للمفاوضات بين طرفي النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى بالخرطوم الأسبوع الماضي.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية مشاركة الاتحاد الأفريقي في المفاوضات في وقت لاحق، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

واستعرض الرئيسان كذلك ترتيبات التوقيع النهائي على اتفاق السلام والمصالحة في دولة جنوب السودان، وكان البشير بحث الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، بالعاصمة الصينية بكين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي.

وأطلع البشر، آبي الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، على مسار اتفاق إحلال السلام والمصالحة بدولة جنوب السودان، ودخوله المراحل التنفيذية وآليات مراقبة وقف إطلاق النار وتجميع القوات.