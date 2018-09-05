قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار عرضت الخريطة الاستثمارية لمصر خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين، موضحًا أن زيارة الرئيس كانت موفقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف "عادل"، مداخلة هاتفية هاتفيه في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي"، أن الشركات الصينية منذ فترة ليست بالقليلة بدأت تزيد من تواجدها في إفريقيا بشكل عام، ومصر بشكل خاص، متوقعًا زيادة التعاون والتفاهم بين مصر والصين بعد الزيارة الناجحة للرئيس السيسي للصين.

وأشار إلى أن الجانب الصيني أبدى اهتماما واضحا وقويا للدخول في قطاعات حديثة للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن تواجد وزيرة الاستثمار خلال الزيارة خلق مصداقية، إذ عرضت خريطة استثمارية لمصر، وهي الخريطة التي تشمل كل الفرص الاستثمارية الموجودة في كافة القطاعات والمناطق ومن كافة الجهات والوزارات، من حيث البنية الأساسية وآليات الإنشاء وآليات التنفيذ ودراسات الجدوى.