"الحماية المدنية" تسيطر على حريق شب بمصنع في عزبة الأرنطة بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، الليلة، من السيطرة على حريق بمصنع لتحويل بواقي الأقمشة إلى قطن بالقرب من عزبة الأرنطة التابعة للوحدة المحلية لمدينة قها في القليوبية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوجود حريق بمصنع لتحويل بواقي الأقمشة إلى قطن بالقرب من عزبة الإرنطة التابعة للوحدة المحلية بقها.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحادث.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.