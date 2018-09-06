الفقي: العلاقات بين مصر والصين عاشت أفضل فتراتها في حكم عبدالناصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن العلاقات الثنائية بين مصر والصين عاشت أوج فتراتها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت جيدة للغاية في فترة عبدالناصر، بغض النظر عن تحسس الجانب الصيني من متانة العلاقات بين القاهرة وموسكو بسبب الخلافات الأيدولوجية والعقائدية بينهما.

وطالب الفقي، القيادة السياسية المصرية، بأن تستفيد من انفتاح الصين على دول العالم، مشيرًا إلى ضرورة توقيع اتفاقيات طويلة المدى مع الحكومة الصينية في مجال الصناعة، ومعتبرًا أن التطور الصناعي ألقى بظلاله على أوروبا وغير وجه العالم.