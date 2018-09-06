انتشال جثمان الضحية الثالثة في عقار عزبة البرج المنهار

أفاد مصدر طبي لـ"الوطن" بانتشال جثمان الضحية الثالثة في حادث عقار مدينة عزبة البرج المنهار لفتاة تدعي آية محمد الصردي 20 عاما، ليرتفع عدد الضحايا لسيدتين وفتاة، وتم نقل جثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

شهدت مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط أمس، انهيار عقار أسفر ذلك عن إصابة 7 وانتشال جثامين ثلاثة هن فادية محمد حسن شعبان 54 عاما، وسمية علي عطية 45 عاما، ونجلتها آية محمد الصردي 20 عاما، نقلا لمشرحة مستشفي دمياط التخصصي.

وقال مصدر طبي بمستشفى عزبة البرج المركزي لـ"الوطن" نقل 7 مصابين بجروح وسحجات بسيطة للمستشفى لتلقي العلاج خرج منهم 1 فيما لا زال6 تحت الملاحظة وانتقل لموقع الحادث كلا من الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط و اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية و مدير أمن دمياط لمتابعة حادث انهيار أحد العقارات بسوق السمك بمدينة عزبة البرج.