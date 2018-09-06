قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الحالة الجوية مستقرة على كافة الطرق السريعة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة المرور.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإدارة العامة للمرور تلقت تحذيرًا بسقوط أمطار وتواجد الشبورة الصباحية خلال الأيام المقبلة، مطالبًا جميع قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات المرور وتقليل السرعة خلال المرور على الطرق السريعة لتتناسب مع مستوى الرؤية.

وأشار إلى وقوع حادث تصادم، منذ قليل، بين سيارتي نقل، بأعلى مناطق القوس الغربي بالطريق المتجه إلى 6 أكتوبر، ما أدى إلى وقوع إصابات، مشيرًا أنه تم التعامل مع الحالة ونقل المصابين إلى المستشفى.