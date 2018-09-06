أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، والذي سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة.

وأوضح أن شركة إن أي كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت شركة أي إف جي هيرميس EFG Hermes التي تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لتولي تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

وقال إن هذا الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس علي زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية المصرية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كأحد أفضل البورصات الناشئة على مستوى العالم.

وتوقع الدكتور محمد معيط أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ4.5% من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو ملياري جنيه، لافتا إلى أن توقيت الطرح جارٍ تحديده بالاتفاق مع آي إف جي هيرمس لاختيار أفضل موعد للطرح في البورصة المصرية.

وأكد أن الحكومة تعمل على الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصري، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها إلى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وقال إن الحكومة تولي اهتماما بالغا ببرنامج الطروحات الحكومية الذي سيدعم أداء البورصة المصرية، متوقعا أن تعكس مؤشرات البورصة في الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى أن برنامج الطرح الحكومي الذي يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.