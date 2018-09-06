كشف الدكتور محمد الدسوقي وكيل ومدير فريق الجودة بمستشفى عزبة البرج المركزي، لـ"الوطن"، عن أسماء ضحايا حادث انهيار عقار بعزبة البرج.

وأوضح أن المصابين هم: "حمادة علي الصردي 40 عاما، ندى سامي الصردي 19 عاما، مصطفى عبد الرحمن الدسوقي 70 عاما، كريم سامي الصردي 24 عاما، إبراهيم حسن الزاهد 29 عاما، سامي حسن الصردي، محمد عبده الأسطى 18 عاما، ياسمين علي الصردي 20 عاما، عايدة محمد عبده 33 عاما، وياسر محروس العلايلي 39 عاما.

كانت مدينة عزبة البرج في دمياط شهدات، أمس، انهيار عقار أسفر عن إصابة 10 أشخاص وانتشال 3 جثث لسيدتين وفتاة هن فادية محمد حسن شعبان 54 عاما، وسمية علي عطية 45 عاما، وآية الصردي 20 عاما، ابنة الثانية، ونقلن إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحادث وانتقل إلى موقع العقار؛ للتأكد من وجود أجهزة الحماية المدنية.