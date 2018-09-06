صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أعلن مساء اليوم الخميس، أنه في ضوء ما أسفر عنه اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" وتيسيرًا على طلاب محافظة الشرقية، تقرر أن تبدأ الدراسة للعام الدراسي 2018/2019 بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الشرقية بالمعسكر الصيفي للطلاب بداية من 9 سبتمبر 2018.

وأضاف أنه سيجري تسكين الطلاب المقبولين اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018، في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية، وذلك بدلاً من مدرسة القليوبية بالعبور.