أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة المواصلات والنقل بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء، بمرور سيارات النقل على الطريق الدائري ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري، من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل.

وقال زين الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم": إنه يجب الاستفادة من آلاف الكيلومترات بالطرق، وتمت إضافتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقرار يهدف أولًا إلى تأمين المواطنين، وتقليل حوادث الطرق، والتكدس المروري.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون واستخدام الطريق الإقليمي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستكون معنية بمراقبة الأرض وتنفيذ القانون.

وعن قانون المرور، أكد وكيل لجنة النقل بالنواب، أنه سيتم مناقشته في دور الانعقاد الرابع، لافتًا إلى أنه تمت عدة مناقشات بخصوص القانون في لجنة الدفاع والأمن القومي.