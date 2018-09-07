لمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، أنتم اليوم على موعد مع عدة حفلات وعروض فنية، تستعرض "الوطن" أبرزها وأماكنها ومواعيدها وأسعارها، كالتالي:

1) حفل مصطفى عاطف في ساقية الصاوي، الساعة 7 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

2) "كوميدي نايت" في 9 شارع عدلي، الساعة 7 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

3) عرضان لفريق التخت المسرحي، بنفس التذكرة، بسعر 40 جنيها على مسرح الهوسابير.

4) فرقة الانشاد الديني، على مسرح الجمهورية، بدار الأوبرا المصرية، الشاعة 8 مساء، للاحتفال برأس السنة الهجرية.

5) مسرح الساقية للعرائس، على مسرح الحكمة، بساقية الصاوي، الساعة 3 مساء، وسعر التذكرة 25 جنيها.