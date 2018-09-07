هاشتاج هضبة الجلالة يتصدر "تويتر".. ومغردون: "منصورة يا مصر"

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، واستمع الرئيس إلى شرح تفضيلي للموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل.

وتصدر هاشتاج هضبة الجلالة "تويتر" حيث تفاعل رواد مواقع التغريدات القصيرة معه، وانهالت التعليقات المؤيدة لمشروعات التنمية في مصر.

فكتب محمد الطوخي: "الحلم ما هو مستحيل.. يا رب يسدد خطاك ويوفقك في كل أمورك لما فيه الخير لصالح البلاد والعباد".

بينما علق محمد أحمد: "نتمنى مشروعات إنتاجية منها بناء مصانع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة".

وكتبت سعاد نصر الدين: "بسم الله ما شاء الله منصورة يا مصر دوما غصب عن كل الخونة تحيا مصر".