الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر

على مسافة أكثر من ألفي ميل، عبر فيها بين قارتين مختلفتين، قادما من بلاده البريطانية إلى القاهرة، بسعادة غامرة لم تقتصر على مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لأطباء الأسنان "2018 EDSIC"، وإنما أيضا لكونه سيزور موطن لاعبه المفضل الذي حمل حبه في تلك الرحلة، ليقرر أن يفاجئ الجميع في ثاني أيام المؤتمر، بإرتدائه "تي شيرت" نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح.

الطبيب البريطاني ماثيو هوليك، المتخصص في علاج تآكل الأسنان، حرص على إظهار عشقه الشديد للنادي الإنجليزي ونجمه المصري، الذي يعتبره مصدر فخر العرب، من خلال تلك اللافتة المبهرة وأنه أيضا استهل محاضرته بعرض صورة "صلاح" والحديث عنه، وهو ما أثار إعجاب الحضور البالغ عددهم 800 طبيب أسنان، ليتعالى التصفيق بينهم.

"حاضرت الجلسة مرتديا ذلك (تي شيرت) لأشكر الجماهير والشعب المصري على منحهم كرة القدم العالمية ونادي ليفربول البريطاني، الفرعون المصري محمد صلاح".. عبر الطبيب البريطاني، الذي أكد كونه مشجعا قديما للفريق، عن هدفه من تلك اللافتة التي أثارت اهتماما ضخما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأطباء.

لم يقتصر اهتمام "هوليك" على مهارات صلاح فقط، وإنما أبدى إعجابه أيضا بتواضعه الشديد، وكونه أصبح أيضا شخصية ملهمة في بريطانيا، حتى أصبح موضع تقدير ضخم من كافة المشجعين لليفربول وغيره من النوادي المنافسة كمانشيستر يونايتد وريفلز وايفرتون

وقال الطبيب البريطاني، لـ"الوطن"، إن الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي كان هاما للغاية ومختلف بتاريخ ليفربول، بقيادة المدرب يوردن كلوب، حيث كان اللاعب المصري هو السبب الأول في ذلك، حيث كان يلعب بابتسامة رائعة انتشرت بين الجميع وأثرت فيهم، وبالفعل كان موسما مميزا، وحصد صلاح على إثره عدة جوائز هامة.

الابتسامة المميزة ذاتها ورثتها مكة محمد صلاح، والتي خطفت الأضواء من والدها، في رأي هوليك، منذ دخولها إلى ملعب "إنفيلد"، في نهاية الموسم الماضي، وجذبت أنظار أكثر من 5 آلاف متفرج، والعديد من الصحفيين الذين اعتبروها الطفلة الأشهر في لندن حاليا.